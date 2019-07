Tennis: Siegemund und Korpatsch verpassen Finaleinzug

Köln (SID) - Die Tennisspielerinnen Laura Siegemund (Metzingen) und Tamara Korpatsch (Hamburg) haben bei den WTA-Turnieren in Bukarest beziehungsweise Lausanne den Einzug ins Finale verpasst. Siegemund unterlag beim Sandplatzturnier in der rumänischen Hauptstadt der Qualifikantin Patricia Maria Tig (Rumänien) 3:6, 1:6. Korpatsch musste sich am Genfer See der an Position drei gesetzten Französin Alize Cornet nach 1:47 Stunden 3:6, 4:6 geschlagen geben.

Korpatsch unterlag im Halbfinale von Lausanne © SID

Für die 31-jährige Siegemund war es in dieser Saison das erste Halbfinale auf der WTA-Tour. Korpatsch verpasste durch die Niederlage ihr erstes Finale, doch bereits der Einzug in die Vorschlussrunde war ihr bislang größter Erfolg auf der Profitour.

Die topgesetzte Julia Görges (Bad Oldesloe) hatte in Lausanne in der ersten Runde aufgegeben, Tatjana Maria (Bad Saulgau), Mona Barthel (Neumünster) und Antonia Lottner (Düsseldorf) verloren ihre Erstrundenmatches.