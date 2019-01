Tennis: Siegemund verpasst Achtelfinale

Auckland (SID) - Tennisspielerin Laura Siegemund (Metzingen) ist beim WTA-Turnier im neuseeländischen Auckland endgültig ausgeschieden. In der 1. Runde unterlag die Nummer 113 der Welt in der Nacht zum Mittwoch gegen die frühere Weltranglistenerste Caroline Wozniacki (Dänemark/Nr. 1) 3:6, 2:6. Zuvor war die 30-jährige Siegemund eigentlich in der Qualifikation gescheitert, aber als Lucky Loser doch noch ins Hauptfeld eingezogen.