Tennis: Struff überrascht in Dubai gegen Raonic

Dubai (SID) - Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat beim ATP-Turnier in Dubai für eine Überraschung gesorgt und nach einem Sieg gegen den früheren Wimbledon-Finalisten Milos Raonic das Achtelfinale erreicht. Der Weltranglisten-54. aus Warstein bezwang den 40 Plätze höher notierten Kanadier in seinem Auftaktmatch am Montag mit 6:4, 5:7, 6:4. Struffs nächster Gegner am Persischen Golf ist der Ungar Marton Fucsovics.

Struff hat beim ATP-Turnier das Achtelfinale erreicht © SID

Aus deutscher Sicht ist bei dem hochkarätig besetzten und mit 2,89 Millionen Dollar dotierten Hartplatzturnier außerdem noch Philipp Kohlschreiber (Augsburg) am Start. Der 35-Jährige trifft am Montagnachmittag in Runde eins auf den 20-maligen Grand-Slam-Sieger Roger Federer (Schweiz).

Struff hatte gegen Raonic, der zuletzt bei den Australian Open Deutschlands Topspieler Alexander Zverev (Hamburg) im Achtelfinale deklassiert hatte (6:1, 6:1, 7:6), lediglich im letzten Spiel des zweiten Durchgangs seinen Aufschlag abgeben müssen. In den Entscheidungssatz startete der Davis-Cup-Spieler mit einem Break und ließ Raonic, 2016 im Endspiel von Wimbledon, in der Folge keine Chance mehr. Nach 2:09 Stunden verwandelte Struff seinen vierten Matchball.