Tennis: Struff und Gojowczyk in Doha im Achtelfinale

Doha (SID) - Jan-Lennard Struff (Warstein) und Peter Gojowczyk (München) sind beim ATP-Turnier in Doha ins Achtelfinale eingezogen. Der 27 Jahre alte Struff gewann die hart umkämpfte Partie gegen den an Position drei gelisteten Tomas Berdych (Tschechien) mit 6:4, 1:6, 7:6 (7:4) nach etwas mehr als zwei Stunden. In der nächsten Runde spielt die Nummer 53 der Welt gegen den Franzosen Gael Monfils oder Paolo Lorenzi (Italien).

Peter Gojowczyk hat das Achtelfinale erreicht © SID

Gojowczyk setzte sich unterdessen gegen den an Nummer sechs gesetzten Serben Filip Krajinovic mit 6:4, 6:1 durch. Der 28-Jährige trifft nun auf den Qualifikanten Matteo Berrettini (Italien).