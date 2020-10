Tennis: Struff unterliegt Tsitsipas zum Auftakt in Wien

Köln (SID) - Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff (Warstein) ist beim ATP-Turnier in Wien an seiner Auftakthürde gescheitert. Der 30 Jahre alte Tennisprofi unterlag zum Auftakt des Hartplatzturniers dem an Position drei gesetzten Griechen Stefanos Tsitsipas mit 7:6 (7:3), 3:6, 4:6. Tsitsipas trifft damit im Achtelfinale auf den Bulgaren Grigor Dimitrow.

Vergangene Woche war Struff beim zweiten Turnier in Köln im Achtelfinale gegen den Japaner Yoshihito Nishioka ausgeschieden. In Wien war Struff der einzige deutsche Spieler im Feld.