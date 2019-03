Tennis: Struff verliert mit McLachlan Doppelfinale in Dubai

Dubai (SID) - Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff hat seinen dritten Doppeltitel auf der ATP-Tour knapp verpasst. Der 28 Jahre alte Warsteiner unterlag an der Seite des Japaners Ben McLachlan im Finale von Dubai gegen Rajeec Ram (USA) und Joe Salisbury (Großbritannien) 6:7 (4:7), 3:6. Struff/McLachlan hatten am Ende der vergangenen Saison in Tokio sowie zu Beginn des Jahres in Auckland triumphiert.

Struff verpasst den dritten Doppeltitel seiner Karriere © SID

Im Einzel war die deutsche Nummer drei in Dubai im Achtelfinale gegen Marton Fucsovics aus Ungarn ausgeschieden. In der ersten Runde hatte Struff überraschend den ehemaligen Wimbledonfinalisten Milos Raonic (Kanada) bezwungen.