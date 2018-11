Tennis: Tsitsipas gewinnt "Next Gen"-Finale in Mailand

Mailand (SID) - Der topgesetzte Grieche Stefanos Tsitsipas hat beim "Next Gen"-Finale der ATP in Mailand das Endspiel gegen den an Nummer zwei gesetzten Australier Alex de Minaur mit 2:4, 4:1, 4:3 (7:3), 4:3 (7:3) gewonnen. Den dritten Platz hatte sich zuvor der Russe Andrej Rublew durch ein 1:4, 4:3 (7:4), 2:4, 4:2, 4:3 (7:3) gegen den Spanier Jaume Munar gesichert.

Stefanos Tsitsipas jubelt in Mailand © SID

Der Weltranglistenfünfte Alexander Zverev (Hamburg) war bei dem Abschlussturnier der acht besten Jungstars unter 21 Jahren nicht dabei, weil er ab Montag beim ATP-Finale in London antreten wird. In seinem ersten Turniermatch trifft Zverev in der Guga-Kuerten-Gruppe auf den Kroaten Marin Cilic.