Tennis: USA trauern um Tony Trabert

New York (SID) - Die USA trauern um ihren früheren Tennis-Star Tony Trabert. Der fünfmalige Sieger von Grand-Slam-Turnieren starb laut Mitteilung der ATP am Mittwoch im Alter von 90 Jahren.

Tony Trabert (r.) starb im Alter von 90 Jahren © SID

Trabert hatte im Einzel 1953 die US Open, 1954 die French Open sowie in seinem Glanzjahr 1955 die US Open, French Open und Wimbledon gewonnen. Bei weiteren fünf Grand-Slam-Events siegte er im Doppel, meist an der Seite von Vic Seixas. Von 2001 bis 2011 stand Trabert der Hall of Fame des Tennis in Newport/Rhode Island vor.