Tennis-Weltrangliste: Kerber fällt auf Platz acht - Bencic klettert

Köln (SID) - Wimbledonsiegerin Angelique Kerber hat nach ihrem frühen Aus beim WTA-Turnier in Dubai einen Platz in der Weltrangliste verloren. Die 31 Jahre alte Kielerin wird auf Rang acht geführt, das Tennisjahr 2019 hatte Kerber auf Platz zwei begonnen. Zweitbeste Deutsche bleibt Julia Görges (Bad Oldesloe) unverändert als 15.

Angelique Kerber rutschte in der Weltrangliste ab © SID

Den größten Sprung nach vorne machte die Schweizerin Belinda Bencic, die nach ihrem überraschenden Sieg in Dubai im Finale über die Tschechin Petra Kvitova von Platz 45 auf 23 kletterte. Kerber war am persischen Golf im Achtelfinale ausgeschieden, eine Runde nach der Japanerin Naomi Osaka, die dennoch an der Spitze des Rankings bleibt.

Bei den Männern gab es unter den Top 10 keine Veränderung, Novak Djokovic (Serbien) führt die Rangliste weiter vor Rafael Nadal (Spanien) und dem gebürtigen Hamburger Alexander Zverev an. Dessen Bruder Mischa verlor elf Plätze und wird nun auf Platz 76 gelistet, für Peter Gojowczyk (München) ging es noch steiler bergab. Weil seine Punkte vom Finaleinzug in Delray Beach 2018 aus der Wertung fielen, stürzte der Davis-Cup-Spieler um 27 Plätze auf Rang 87 ab.