Tennis: Williams startet Comeback in Abu Dhabi

Abu Dhabi (SID) - Ein Vierteljahr nach der Geburt ihrer Tochter Alexis Olympia startet Serena Williams am 30. Dezember im Rahmen des Einladungsturniers in Abu Dhabi ihr Comeback im Tenniszirkus. Die 36-Jährige hat seit dem Titelgewinn bei den Australian Open im Januar in Melbourne kein offizielles Match mehr bestritten.

Serena Williams: Comeback in Abu Dhabi © SID

"Ich bin sehr glücklich, dass ich in Abu Dhabi erstmals nach der Geburt meines Kindes wieder auf dem Platz stehen werde", wird Serena Williams auf der Homepage des Ausrichters zitiert. Ihre Gegnerin bei dem Turnier ist French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko aus Lettland. Beide haben noch nie gegeneinander gespielt.

Bei den Australian Open peilt Williams in einigen Wochen die erfolgreiche Titelverteidigung und damit ihren 24. Grand-Slam-Titel an.