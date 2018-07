Tennis: Witthöft setzt Negativserie in Gstaad fort

Gstaad (SID) - Tennisprofi Carina Witthöft (Hamburg) hat beim WTA-Sandplatz-Turnier im schweizerischen Gstaad ihre schon 15. Erstrundenniederlage in dieser Saison eingesteckt. Gegen die Russin Jewgenija Rodina verlor die 23-Jährige ihr Auftaktmatch nach 2:38 Stunden mit 7:6 (7:3), 4:6, 6:7 (11:13). Witthöft hat in diesem Jahr erst vier Hauptrundensiege in 18 Turnieren eingefahren.

Carina Witthöft verliert erneut in Runde eins © SID

Achtelfinal-Gegnerin von Rodina ist Mona Barthel (Neumünster), die bereits am Montag gegen Natalja Wichljantsewa (Russland) den Einzug ins Achtelfinale perfekt gemacht hatte.