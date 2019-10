Tennis-Wunderkind Gauff sieht Thunberg als Vorbild

Köln (SID) - Tennis-Wunderkind Cori Gauff (15) sieht die junge Klima-Aktivistin Greta Thunberg (16) als Inspiration. "In letzter Zeit führen jüngere Leute Bewegungen an, und die Welt muss sich wohl daran gewöhnen, denn wir kennen es sonst, dass uns ältere Menschen sagen, was wir zu tun haben", sagte die amerikanische Teenagerin.

Gauff sieht Klima-Aktivistin Thunberg als Vorbild © SID

Ihre Generation habe nun aber "entschieden, dass es Zeit ist, sich selbst zu äußern". Gauff verfolgt die Klima-Bewegung sehr aufmerksam und möchte ihre steigende Berühmtheit dazu nutzen, um eigene Botschaften zu senden: "Ich wollte schon immer nicht bloß eine Tennisspielerin sein."

Gauff hatte vergangene Woche in Linz ihren ersten Titel auf der WTA-Tour gewonnen. Im Juli hatte sie in Wimbledon für Furore gesorgt, als sie sich bis ins Achtelfinale kämpfte.