Tennis in Gstaad: Stebe feiert ersten Sieg seit zwei Jahren

Gstaad (SID) - Tennisprofi Cedrik-Marcel Stebe (Mühlacker) hat seinen ersten Sieg seit knapp zwei Jahren auf der ATP-Tour gefeiert. Der 28-Jährige bezwang in der ersten Runde des Sandplatzturniers in Gstaad/Schweiz den an Nummer acht gesetzten Franzosen Corentin Moutet 6:4, 6:4. Stebe, Nummer 455 der Weltrangliste, ist in Gstaad der einzige deutsche Starter, sein zuvor letzter Sieg auf der Tour war ihm im August 2017 bei den US Open gelungen.

Cedrik-Marcel Stebe scheidet in Runde eins aus © SID

Im Achtelfinale beim mit 586.140 Euro dotierten Turnier trifft Stebe entweder auf den Tschechen Jiri Vesely, gegen den er in der Vorwoche in der ersten Runde in Umag/Kroatien ausgeschieden war, oder Ernests Gulbis aus Lettland.