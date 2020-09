Tennis in Hamburg: Rublew meistert Auftakthürde souverän

Hamburg (SID) - Der russische Tennisprofi Andrej Rublew hat beim Turnier am Hamburger Rothenbaum seine Auftakthürde locker genommen. Der an Position fünf gesetzte 22-Jährige schlug den US-Amerikaner Tennys Sandgren mit 6:3, 6:3. Rublew war zuletzt bei den US Open ins Viertelfinale eingezogen und dort an seinem ebenfalls in Hamburg startenden Landsmann Daniil Medwedew gescheitert.

Rublew gewinnt sein Auftaktmatch ohne Mühe © SID

Gilles Simon, Turniersieger von 2011, hatte zuvor bereits seine Sachen packen müssen. Der Franzose unterlag dem Tschechen Jiri Vesely mit 5:7, 2:6. Den Einzug ins Achtelfinale schafften zudem der US-Amerikaner Tommy Paul mit einem 6:4, 0:6, 6:4 gegen den Südafrikaner Kevin Anderson sowie der Uruguayer Pablo Cuevas mit einem 6:4, 6:2-Erfolg über Taylor Fritz aus den USA.

Die deutschen Profis Jan-Lennard Struff (Warstein), Dominik Koepfer (Furtwangen), Philipp Kohlschreiber (Augsburg) und Yannick Hanfmann (Karlsruhe) bestreiten allesamt am Dienstag ihre Erstrundenpartien.