Tennis in Hamburg: Zverev erreicht Viertelfinale - Struff raus

Hamburg (SID) - Tennisprofi Alexander Zverev (22) hat beim ATP-Turnier in seiner Heimatstadt Hamburg das Viertelfinale erreicht. Der Weltranglistenfünfte gewann gegen den Argentinier Federico Delbonis mit 6:4, 7:6 (7:2) und untermauerte seine Ambitionen auf den ersten Titelgewinn am Rothenbaum. In der Runde der letzten acht trifft Zverev am Freitag auf Filip Krajinovic aus Serbien.

Alexander Zverev startet in das ATP-Turnier in Hamburg © SID

Sein Davis-Cup-Kollege Jan-Lennard Struff musste die Hoffnungen auf einen Coup in der Hansestadt unterdessen begraben. Der an Nummer sieben gesetzte Warsteiner unterlag dem Spanier Pablo Carreno Busta mit 1:6, 6:7 (4:7). Am Abend kämpfte noch Rudi Molleker (Berlin) um den Einzug ins Viertelfinale.

Für die French-Open-Sieger Kevin Krawietz und Andreas Mies war das Rothenbaum-Turnier am Donnerstag beendet. Das an Nummer zwei gesetzte Duo aus Coburg und Köln unterlag Pablo Cuevas/Nicolas Jarry (Uruguay/Chile) mit 3:6, 6:4, 7:10. Bei ihrem Auftaktsieg in Hamburg hatten Krawietz/Mies ihr erstes Erfolgserlebnis nach drei Erstrundenpleiten in Serie seit dem Triumph in Paris gefeiert.