Tennisstar Alexander Zverev wieder liiert

Köln (SID) - Deutschlands Tennisstar Alexander Zverev (Hamburg) ist wieder in festen Händen. Der 22-Jährige ist demnach seit Oktober mit dem Model Brenda Patea liiert. Die 26-Jährige hatte 2017 an Heidi Klums TV-Show Germany's Next Top Model teilgenommen und dort den zehnten Platz belegt. "Ja, ich und Brenda sind ein Paar", sagte Zverev der Illustrierten Gala. Im Sommer hatte er sich von seiner vorherigen Freundin Olga getrennt.