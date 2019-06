Ter-Stegen-Konkurrent Cillessen wechselt zum FC Valencia

Valencia (SID) - Der niederländische Fußball-Nationaltorhüter Jasper Cillessen ist vom spanischen Meister FC Barcelona zum Pokalsieger FC Valencia gewechselt. Dies gab der Klub am Dienstag bekannt, über Vertragsdetails machte Valencia aber keine Angaben. Der 30-Jährige war bei den Katalanen nicht über die Ersatzrolle hinter Nationaltorwart Marc-Andre ter Stegen hinausgekommen.

Schließt sich dem FC Valencia an: Jasper Cillessen

Cillessen, der 2016 vom niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam nach Barcelona gewechselt war, hat in seiner Zeit bei Barca lediglich fünf Ligaspiele absolviert. Zuletzt stand er ausgerechnet bei der 1:2-Finalniederlage der Copa del Rey gegen Valencia im Tor.

Neben Cillessen hat auch Andre Gomes die Katalanen verlassen. Der 25-jährige Portugiese, der bereits in der vergangenen Saison an den Premier-League-Klub FC Everton ausgeliehen war, wechselte für 25 Millionen Euro plus mögliche Bonuszahlungen zu den Toffees und unterschrieb einen Vertrag über fünf Jahre.