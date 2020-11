Ter Stegen vor Comeback für Barca in der Champions League

Köln (SID) - Fußball-Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen (28) steht elf Wochen nach seiner Knie-Operation vor dem Comeback. Der Ex-Gladbacher gehört zum Kader des FC Barcelona für das Champions-League-Spiel am Mittwochabend (21.00 Uhr/DAZN) gegen Dynamo Kiew.

Ter Stegen hatte sich am 18. August einem Eingriff an der Patellasehne im rechten Knie unterzogen und hat in dieser Saison noch kein Spiel bestritten. Ersetzt wurde er in allen sechs Ligaspielen und bei den beiden Siegen in der Königsklasse von Neto.