Terodde holt HSV mit Doppelpack aus der Herbstdepression

Darmstadt (SID) - Mit seinen Saisontreffern zehn und elf hat Simon Terodde den Hamburger SV aus der Herbstdepression geholt. Der 32-Jährige traf doppelt zum 2:1 (0:0) für den Aufstiegsfavoriten der 2. Fußball-Bundesliga bei Darmstadt 98. Der HSV beendete damit eine Serie von fünf Spielen ohne Sieg und blieb dem Spitzenreiter Holstein Kiel auf den Fersen.

Der HSV stoppt den Negativtrend und holt drei Punkte © SID

Nach einem Handspiel von Serdar Dursun scheiterte Terodde zunächst vom Elfmeterpunkt an Torhüter Marcel Schuhen, traf aber im Nachschuss (70.). Tobias Kempe glich für die Lilien aus (79.), die nach der Gelb-Roten Karte für Patrick Herrmann (74.) in Unterzahl spielen mussten. Für die Entscheidung sorgte Terodde kurz vor Schluss (87.).

"Man hat nach dem Schlusspfiff gemerkt, wie wichtig es war, nach fünf Spielen ohne Sieg endlich mal wieder zu gewinnen. Wir haben nach dem 1:1 nicht den Kopf hängen lassen, sondern weiter nach vorne gespielt und diese eine Chance genutzt", sagte Matchwinner Terodde nach seinem fünften Doppelpack bei Sky: "Letzte Woche war ich der Depp, jetzt fällt mir der Ball vor die Füße."

Für die Hanseaten, die in der vergangenen Saison im Herbst die entscheidenden Punkte für die Rückkehr in die Bundesliga liegen gelassen hatten, war es der erste Dreier seit dem 3:1 gegen de Würzburger Kickers am 24. Oktober. In Darmstadt gelang es dem Team von Trainer Daniel Thioune, nach drei Niederlagen in Folge die Defensive zu stabilisieren. Offensiv fehlten aber lange Ideen und Mut.

Die Darmstädter, die bislang erst einen Heimsieg verbuchten, stecken weiter im unteren Tabellenmittelfeld fest. Der Abstand zum Relegationsplatz beträgt einen Zähler.

In der ersten Hälfte taten sich beide Mannschaften schwer, Torchancen zu kreieren. Wenn sie einmal gefährlich in den gegnerischen Strafraum kamen, waren Standardsituationen der Ausgangspunkt. Mit dem eingewechselten Routinier Aaron Hunt versuchte Thioune nach der Pause, die Offensive zu stärken. Der Druck der Gäste wurde größer, mit dem Elfmeter wurden die Bemühungen belohnt. Darmstadt schlug jedoch in Unterzahl zurück, ehe Terodde zum zweiten Mal traf.