Terodde zurück im Kölner Mannschaftstraining

Köln (SID) - Torjäger Simon Terodde ist am Donnerstag beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln ins Mannschaftstraining zurückgekehrt und steht dem Tabellenletzten für die Partie bei RB Leipzig am Sonntag (18 Uhr/Sky) zur Verfügung. "Mir geht es wieder ganz gut, ich freue mich jetzt auf das kommende Spiel", sagte der 29-Jährige, der sich beim 1:1 gegen Hannover 96 am vergangenen Samstag eine Kopfverletzung zugezogen hatte.

Simon Terodde kann am Sonntag wieder spielen © SID

Auch Mittelfeldspieler Marcel Risse und Stürmer Yuya Osako sind in Leipzig wohl einsatzbereit, obwohl beide nicht an der gemeinsamen Einheit teilnahmen. "Marcel und Yuya sollten am Freitag wieder in den Trainingsbetrieb einsteigen können. Sie sind damit natürlich auch Kandidaten für den Kader am Sonntag", sagte FC-Trainer Stefan Ruthenbeck.