Testphase von 15 Tagen: Zverev probiert Zusammenarbeit mit Ferrer

Monte Carlo (SID) - Tennis-Star Alexander Zverev (23) testet eine Zusammenarbeit mit dem Spanier David Ferrer (38). Wie der Ex-Profi Ferrer auf der Homepage seiner Akademie bekannt gab, trainieren beide seit Montag gemeinsam. Zverev war seit der geräuschvollen Trennung von Ivan Lendl im vergangenen Jahr zuletzt wieder hauptsächlich von seinem Vater gecoacht worden.

David Ferrer trainiert mit Alexander Zverev © SID

In der 15-tägigen "Probezeit" solle die zukünftige Beziehung zwischen beiden bestimmt werden, heißt es in dem Statement. Für die Ferrer Tennis Academy sei es "ein Privileg", dass einer ihrer Direktoren die Herausforderung annimmt, mit einem Spieler von Zverevs Kaliber zu arbeiten. Das Management des Weltranglistensiebten äußerte sich bislang nicht auf SID-Anfrage. Die spanische Zeitung Marca hatte zuerst von der geplanten Zusammenarbeit berichtet.

Davis-Cup-Kapitän Michael Kohlmann hat eine hohe Meinung von Zverevs potenziellem neuen Trainer. "David Ferrer steht für intensives Training, intensives Arbeiten, für jeden Tag 100 Prozent bringen. Wenn man ihn in welcher Funktion auch immer bekommen kann, ist das eine positive Geschichte", sagte er bei Sport1.

Zverev hatte zuletzt für sein Verhalten während der Corona-Pandemie Kritik einstecken müssen. In der kommenden Woche soll er bei dem Showturnier "Bett1Aces" in Berlin (ab 13. Juli) an den Start gehen. Die ATP-Tour soll Mitte August wieder den Spielbetrieb aufnehmen, am 31. August starten die US Open.