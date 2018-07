Testspiel: Hertha verliert erstmals in der Vorbereitung

Bergamo (SID) - Hertha BSC hat in der Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Bundesliga seine erste Testspielniederlage kassiert. Beim italienischen Erstligisten Atalanta Bergamo musste sich die Mannschaft von Trainer Pal Dardai am Samstag mit 2:3 (1:2) geschlagen geben.

Knappe Niederlage für Hertha BSC und Pal Dardai © SID

Die Treffer für den Hauptstadtklub erzielten Karim Rekik (27.) und Javairo Dilrosun (46.). Vom 4. bis 11. August fährt der Tabellenzehnte der Vorsaison zum zweiten Trainingslager im Rahmen der Vorbereitung nach Schladming/Österreich.

Ernst wird es für das Dardai-Team erstmals in der ersten Runde des DFB-Pokals, wenn es zum Drittligisten Eintracht Braunschweig geht (20. August/18.30 Uhr). In die Bundesliga-Saison startet die Hertha am 25. August gegen Aufsteiger 1. FC Nürnberg.