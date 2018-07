Testspiel: Hoffenheim gibt Sieg gegen QPR aus der Hand

Eppingen (SID) - Fußball-Bundesligist 1899 Hoffenheim hat beim zweiten Test in der Saisonvorbereitung den Sieg aus der Hand gegeben. Die Kraichgauer kamen in Eppingen gegen den englischen Zweitligisten Queens Park Rangers zu einem 2:2 (1:0). Beide Tore für den Champions-League-Teilnehmer erzielte David Otto (1. und 57.), die Londoner glichen mit zwei späten Treffern aus.

Julian Nagelsmann sieht Unentschieden seiner Mannschaft © SID

In seinem ersten Pflichtspiel der Saison muss das Team des nach der Spielzeit zum Ligakonkurrenten RB Leipzig wechselnden Trainers Julian Nagelsmann am 18. August im DFB-Pokal beim Zweitliga-Absteiger 1. FC Kaiserslautern antreten. In der Bundesliga eröffnet der Klub sechs Tage später bei Rekordmeister Bayern München die Saison.