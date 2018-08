Testspiel: Hoffenheim unterliegt Eibar

Hoffenheim (SID) - Champions-League-Teilnehmer TSG Hoffenheim hat zum Abschluss seiner Saisonvorbereitung ein im Vorfeld nicht angekündigtes Testspiel gegen den spanischen Erstligisten SD Eibar mit 1:3 (0:2) verloren. Der Schweizer Steven Zuber (65.) traf für die Kraichgauer, Charles Dias de Oliveira (7., 24., 75.) erzielte alle Tore für das Team aus dem Baskenland.

Testspiel: Zuber erzielt den Treffer für die TSG © SID

Bereits am Samstag hatte die TSG im Rahmen der Saisoneröffnung gegen Eibar getestet. Das Spiel endete mit 1:1 (0:0). Nachdem Adam Szalai (61.) Hoffenheim in Führung gebracht hatte, traf Stefan Posch (83.) zugunsten der Gäste ins eigene Tor. Die Pflichtspielsaison beginnt für das Team von Trainer Julian Nagelsmann am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im DFB-Pokal beim Drittligisten 1. FC Kaiserslautern.