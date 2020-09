Teures Parkett: Bodenstück von Bryants Abschiedsspiel unterm Hammer

Köln (SID) - Ein Stück vom Hallenparkett, auf dem Kobe Bryant im April 2016 die letzten Schritte seiner langen Karriere in der Basketball-Profiliga NBA machte, kommt unter den Hammer. Bis zum 26. September sind Gebote für das Teil des Bodens möglich, auf dem Bryants Rückennummer 8 abgebildet ist. Der im Januar tödlich verunglückte Superstar hatte darauf unterschrieben.

Bryant bestritt im April 2016 sein letztes NBA-Spiel © SID

Bryant hatte vor viereinhalb Jahren sein Abschiedsspiel im Trikot der Los Angeles Lakers gegeben. Beim 101:98 über Utah Jazz erzielte der fünfmalige NBA-Champion 60 Punkte. Das Parkettstück soll bei der Auktion gut 500.000 Dollar (rund 420.000 Euro) bringen.

20 Jahre spielte Bryant in der NBA für die Lakers, neben der 8 trug er auf dem Trikot auch die Nummer 24. Der 18-malige Allstar starb am 26. Januar bei einem Hubschrauberabsturz in Calabasas/Kalifornien. Auch seine 13-jährige Tochter Gianna kam beim Unglück um.