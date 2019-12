Theis am Weihnachtstag auf dem Parkett: "Hoffentlich abends zu Hause"

Köln (SID) - Auch in diesem Jahr macht die NBA Weihnachten keine Pause. Daniel Theis muss mit seinen Boston Celtics ausgerechnet in Kanada ran. "Wir spielen um 12.00 Uhr, hoffentlich sind wir abends wieder zu Hause und können Zeit mit unseren Familien verbringen", sagte der deutsche Nationalspieler. Rekordmeister Boston ist am 1. Feiertag bei Titelverteidiger Toronto Raptors (18.00 Uhr MEZ/DAZN) gefordert, danach geht es schnell in den Flieger.

Keine Weihnachtspause für Daniel Theis (r.) © SID

Da in den USA Weihnachten traditionell am 25. Dezember gefeiert wird, muss sich der Tross der Celtics nach dem "Christmas Game" beeilen. "Diesmal läuft es für alle etwas anders", sagte Theis. Probleme hat er nicht damit.

Maxi Kleber und Dennis Schröder sind erst am 26. Dezember im Einsatz, dazu haben beide Heimspiele. Kleber wird vorher Zeit mit seiner Freundin verbringen, mit den Eltern will der 27-Jährige von den Dallas Mavericks wie immer ein Videotelefonat führen. "Wenn wir am 24. nicht spielen, rufe ich sie vor oder nach dem Essen an, dann schauen wir uns gegenseitig beim Auspacken der Geschenke zu", so Kleber.

Der Würzburger hätte aber kein Problem damit, am 25. Dezember aufs Spielfeld zu gehen. "Das wäre mir egal. Vielleicht würde meine Familie rüberkommen und zuschauen." Dagegen kann er sich Bundesliga-Partien an Heiligabend kaum vorstellen: "Ich weiß nicht, ob sehr viele Leute in Deutschland Weihnachten zu einem Spiel gehen würden. Dort wird am Abend gefeiert, es macht keinen Sinn."

Dennis Schröder (26), der mit Oklahoma City Thunder am 26. Dezember gegen die Memphis Grizzlies antritt, sieht das etwas anders. "Es wäre toll, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das machen", sagte der Spielmacher der Nationalmannschaft.

Er selbst ist gerne an den Feiertagen im Einsatz. "Das ist was Besonderes, jeder sitzt zu Hause uns schaut sich das Spiel an. Es gibt viel Aufmerksamkeit, man kann sich vor vielen Leuten beweisen", so Schröder: "Letztes Jahr war es nett, am Weihnachtstag zu spielen."