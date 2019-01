Theis feiert 30. Saisonsieg mit Rekordmeister Boston

Boston (SID) - Der deutsche Basketball-Nationalspieler Daniel Theis hat mit Rekordmeister Boston Celtics den 30. Saisonsieg in der nordamerikanischen Profiliga NBA gefeiert. Das Team aus Massachusetts setzte sich in eigener Halle mit 123:103 gegen die Cleveland Cavaliers durch. Theis kam in 15 Minuten Spielzeit auf zwei Punkte, fünf Rebounds und zwei Assists.

Theis bei Boston-Sieg auf dem Parkett © SID

Boston belegt mit der Gesamtbilanz von 30:18 Siegen Platz fünf im Osten und befindet sich damit klar auf Play-off-Kurs.

Nicht zu stoppen ist weiterhin James Harden von den Houston Rockets. Der 29-Jährige stellte beim 114:110-Erfolg des Meisters von 1994 und 1995 bei den New York Knicks mit 61 Punkten eine persönliche Bestleistung auf und steigerte seine Erfolgsserie auf 21 Spiele nacheinander mit mindestens 30 Zählern. Dazu holte sich Harden auch noch 15 Rebounds.