Theis gewinnt mit Boston auch zweites Duell gegen Schröders OKC

Boston (SID) - Basketball-Nationalspieler Daniel Theis hat mit den Boston Celtics auch das zweite Saisonduell gegen die Oklahoma City Thunder um den deutschen Topspieler Dennis Schröder gewonnen und den Gästen damit die erste Niederlage nach zuletzt sieben Siegen zugefügt. Der Rekordmeister aus Massachusetts setzte sich am Sonntagabend in eigener Halle mit 134:129 durch und gewann zum vierten Mal in Folge. Das erste Aufeinandertreffen hatten die Celtics Ende Oktober mit 101:95 für sich entschieden.

Beide Deutschen zeigten gute Leistungen: Schröder kam in 23 Minuten auf 16 Punkte sowie sechs Rebounds. Theis brachte es in rund 17 Minuten auf 14 Zähler. Bester Werfer der Partie war Oklahomas Paul George mit 37 Punkten, Bostons Kyrie Irving holte 30 Zähler. Beide Teams liegen klar auf Play-off-Kurs.