Theis mit Boston erfolgreich - Pleite für starken Schröder

New Orleans (SID) - Die Boston Celtics mit dem deutschen Nationalspieler Daniel Theis bleiben in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA die Mannschaft der Stunde. Der Rekordmeister feierte beim 130:125 bei den Washington Wizards bereits seinen siebten Sieg in Serie und pirscht sich nach schwachem Saisonstart weiter an die Topteams der Eastern Conference heran.

Dennis Schröder unterstreicht mit dem Sieg seine Topform © SID

Center Theis trug mit acht Punkten und sechs Rebounds zum 17. Saisonerfolg der Celtics bei, deren Topstar Kyrie Irving sich nach kurzer Verletzungspause mit 38 Punkten eindrucksvoll zurückmeldete.

Trotz einer erneut starken Leistung von Nationalspieler Dennis Schröder kassierte Oklahoma City Thunder seine zweite Auswärts-Niederlage in Folge. Bei den New Orleans Pelicans unterlag OKC 114:118, Schröder erreichte mit 24 Punkten seine drittbeste Saisonausbeute.

Entscheidender Akteur in New Orleans war Anthony Davis. Der überragende Power Forward der Pelicans kam auf 44 Punkte sowie 18 Rebounds und entschied den Vergleich der Topstars gegen Oklahomas Russell Westbrook (20/6) deutlich für sich.

Maxi Kleber feierte mit den Dallas Mavericks den achten Sieg in den vergangenen zehn Spielen. Beim 114:107 über die Atlanta Hawks kam der Würzburger auf sieben Punkte. Die beiden Top-Rookies Luka Doncic (Dallas/24 Punkte und zehn Rebounds) und Trae Young (Atlanta/24 Punkte und zehn Assists) lieferten sich ein Duell auf hohem Niveau.