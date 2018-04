Theuerkauf verlängert bei Heidenheim bis 2019

Heidenheim an der Brenz (SID) - Mittelfeldspieler Norman Theuerkauf bekennt sich zum vom Abstieg bedrohten Fußball-Zweitligisten 1. FC Heidenheim. Der 31-Jährige verlängerte seinen auslaufenden Vertrag beim Tabellen-16. um eine weitere Saison bis zum 30. Juni 2019. Dies teilte der Klub am Freitagvormittag mit.

Spielt seit 2015 für Heidenheim: Norman Theuerkauf © SID

"In der aktuellen sportlichen Situation ist es für uns ein wichtiges Zeichen, dass ein erfahrener Spieler wie Norman sich dazu entschieden hat, bei uns zu verlängern", sagte der Vorstandsvorsitzende Holger Sanwald. Theuerkauf trägt seit 2015 das FCH-Trikot und kam in dieser Saison in 20 Zweitligaspielen zum Einsatz.