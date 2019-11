Thiem mit erster Niederlage bei ATP-Finals

London (SID) - French-Open-Finalis Dominic Thiem hat zum Abschluss der Vorrunde bei den ATP-Finals in London seine erste Niederlage kassiert. Der Österreicher, der nach Siegen über Roger Federer und Novak Djokovic schon vorher für das Halbfinale des Elite-Turniers qualifiziert war, unterlag am Donnerstagnachmittag Matteo Berrettini 6:7 (3:7), 3:6. Berrettini hatte zuvor schon keine Chance mehr auf das Weiterkommen.

Steht trotz Niederlage im Halbfinale: Dominic Thiem © SID

Einer der möglichen Gegner für Thiem in der K.o.-Phase ist Titelverteidiger Alexander Zverev. Der Deutsche spielt am Freitag gegen Daniil Medwedew (Russland) um den Einzug in die nächste Runde. Den zweiten Halbfinal-Teilnehmer in Thiems Gruppe "Björn Borg" ermitteln am Abend (21.00 Uhr/Sky) Federer und Djokovic, die erstmal seit ihrem epischen Duell im diesjährigen Wimbledon-Finale wieder aufeinander treffen.