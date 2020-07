Thiem verliert Finale beim Heimturnier gegen Rublew

Köln (SID) - Österreichs Tennisstar Dominic Thiem hat das Endspiel seines Einladungsturniers THIEMs 7 in Kitzbühel verloren. Der Australian-Open-Finalist unterlag dem Russen Andrej Rublew im Match-Tiebreak des dritten Satzes (2:6, 7:5, 8:10).

Dominic Thiem unterlag im Finale Andrej Rublew © SID

Rublew, der erst am Mittag das am Vortag wegen Regens unterbrochene Halbfinale gegen den Italiener Matteo Berrettini beendet hatte (6:4, 7:6), kassierte für den Sieg 100.000 Euro. Auch das Endspiel vor zugelassenen 500 Zuschauern, die jeweils 135 Euro für den Eintritt in die 6500 Menschen fassende Arena gezahlt hatten, musste wegen starker Regenfälle mehrmals unterbrochen werden.

Die deutsche Nummer zwei Jan-Lennard Struff hatte mit einem Sieg und zwei Niederlagen - gegen Thiem und Rublew - das Halbfinale verpasst.