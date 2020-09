Thole/Wickler gewinnen DM-Titel: "Richtig viel wert für uns"

Köln (SID) - Julius Thole strahlte über das ganze Gesicht: "Das war bisher eine sehr schwierige Saison für uns, emotional. Da haben wir uns jetzt ein, zwei Bierchen verdient", sagte der Beachvolleyball-Vizeweltmeister nach dem Sieg im Endspiel um die deutsche Meisterschaft in Timmendorfer Strand bei Sport1.

Thole/Wickler sichern sich den deutschen Meistertitel © SID

Vor 200 Zuschauern setzte sich Thole mit Clemens Wickler in der Ahmann-Hager-Arena gegen Nils Ehlers/Eric Stadie (Hamburg/Berlin) mit 2:0 (21:12, 21:18) durch. "Das ist für uns extrem cool, in so einer Saison den Titel zu gewinnen, das ist richtig viel wert für uns", sagte Wickler.

"Nachdem Olympia abgesagt wurde, haben wir uns so ein bisschen an der deutschen Meisterschaft festgeklammert. Das war ein Motivationsschub im Training", so der 25-Jährige. Für das Duo vom Eimsbütteler TV war es der zweite deutsche Meistertitel nach 2018.

Im Spiel um Platz drei hatten bereits zuvor Alexander Walkenhorst/Sven Winter (Düsseldorf) mit 2:0 (21:19, 21:17) gegen Paul Becker und Jonas Schröder (Frankfurt) gewonnen. Die Titelverteidiger Bennet und David Poniewaz (Schüttorf) waren bereits im Viertelfinale gescheitert.

Für Thole/Wickler steht im Coronajahr ab dem 15. September noch ein Highlight an. Dann beginnt die EM im lettischen Jurmala.