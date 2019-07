Thole/Wickler sagen Start in Gstaad ab

Hamburg (SID) - Die Vize-Weltmeister Julius Thole und Clemens Wickler haben ihren Start beim Beachvolleyball-Turnier im schweizerischen Gstaad abgesagt. Das Duo vom Eimsbütteler TV gönnt sich nach der kräftezehrenden Heim-WM in Hamburg eine Wettkampfpause. Das bestätigte der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) dem SID auf Nachfrage.

Das Volleyball-Duo gönnt sich eine Pause nach der WM © SID

Thole/Wickler hatten am Sonntag das Finale vor 13.000 Zuschauern im Rothenbaumstadion gegen die Russen Oleg Stojanowskij/Wjatscheslaw Krasilnikow mit 1:2 verloren. Blockspieler Thole hatte sich im Endspiel beim Stand von 4:4 im Tiebreak am Nacken behandeln lassen müssen.

Ab dem 29. Juli treten Thole/Wickler beim Major-Turnier in Wien an, danach folgt die Europameisterschaft in Moskau (5. bis 11. August).