Thomas gewinnt Nacht von Hannover

Hannover (SID) - Der walisische Radprofi Geraint Thomas, Sieger der Tour de France 2018, hat die Nacht von Hannover gewonnen. Der 33-Jährige vom Team Ineos setzte sich auf dem 850 m langen Rundkurs in Niedersachsens Landeshauptstadt vor Nils Politt (Köln/Katusha-Alpecin) und Andre Greipel (Rostock/Arkea-Samsic) durch.

Stargast bei der Nacht von Hannover: Tour-Sieger Thomas © SID

Das Rennen fand am Vorabend des Auftakt der Deutschland-Tour statt, die am Donnerstag ebenfalls in Hannover gestartet wird.