Thomas knackt NFL-Rekord bei Saints-Sieg

Köln (SID) - Receiver Michael Thomas hat beim zwölften Saisonsieg der New Orleans Saints einen Rekord in der nordamerikanischen Football-Profiliga NFL aufgestellt. Der 26-Jährige fing beim 38:28-Erfolg gegen die Tennessee Titans zwölf Pässe und knackte damit bereits am vorletzten Spieltag mit insgesamt 145 Catches die NFL-Bestmarke für die reguläre Saison. Den bisherigen Rekord hielt Marvin Harrison (Indianapolis Colts) mit 143 Catches im Jahr 2002.

Michael Thomas (vorne) stellt einen NFL-Rekord auf © SID

Thomas bildet in dieser Spielzeit ein echtes Traumduo mit Star-Quarterback Drew Brees. Der 40 Jahre alte Routinier hatte sich erst in der Vorwoche vom legendären Peyton Manning den Rekord für die meisten Touchdown-Pässe in der NFL geschnappt. Nun führte er Thomas mit seinen Zuspielen zum Rekord.

Die Saints waren bereits zuvor für die Play-offs qualifiziert. Die Tennessee Titans liefern sich am letzten Spieltag am kommenden Wochenende ein Fernduell mit den Pittsburgh Steelers um den letzten Wildcard-Platz in der American Conference.