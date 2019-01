Thomas schreibt NFL-Geschichte: Erste Schiedsrichterin mit Play-off-Einsatz

Foxborough (SID) - Sarah Thomas hat in der Football-Profiliga NFL Geschichte geschrieben. Die 46-Jährige ist am Sonntag im Viertelfinale zwischen den New England Patriots und den Los Angeles Chargers als erste Schiedsrichterin in einem Play-off-Spiel zum Einsatz gekommen. Thomas hatte es zur Saison 2015/16 als erste Frau in die NFL geschafft. Seitdem gehörte sie in der US-Liga regelmäßig zu Schiedsrichter-Teams.