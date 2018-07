Thomas trumphiert in L'Alpe d'Huez und verteidigt Gelb

L'Alpe d'Huez (SID) - Radprofi Geraint Thomas hat bei der 105. Tour de France den Prestigesieg in L'Alpe d'Huez gefeiert. Einen Tag nach seinem Etappensieg in La Rosiere gewann der britische Gesamtführende vom Team Sky auch das 175,5 km lange 12. Teilstück zur berühmten Ski-Station in den Alpen.

Geraint Thomas triumphiert auch in L'Alpe d'Huez © SID

"Ich bin sprachlos. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, wirklich. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass ich heute die Chance habe zu gewinnen", sagte Thomas bei Eurosport: "Meinetwegen können wir jetzt in Paris ankommen. Aber dieses Rennen ist so hart - man weiß nie, wie der Körper reagiert."

Der 32-Jährige verwies die Herausforderer Tom Dumoulin (Niederlande/Sunweb) und Romain Bardet (Frankreich/AG2R) auf die Plätze. Chris Froome (Großbritannien), Titelverteidiger und nominelle Nummer eins im Team Sky, wurde Vierter. In der Gesamtwertung liegt Thomas nach der letzten Alpenetappe 1:39 Minuten vor Froome, Dumoulin (+1:50) ist Dritter. "Ich fahre nach wie vor für Froome", betonte Thomas: "Er ist mein Mann. Er ist eine Legende, das dürfen wir nicht vergessen. Er ist vielleicht der Beste aller Zeiten."

Die deutschen Fahrer erlebten einen schwarzen Tag. Top-Sprinter Andre Greipel (Rostock), sein Lotto-Soudal-Teamkollege Marcel Sieberg (Castrop-Rauxel) und Rick Zabel (Katusha-Alpecin/Unna) sind nach Aufgaben nicht mehr im Rennen.