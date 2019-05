Thüringen besiegt im Pokalfinale Meister Bietigheim

Stuttgart (SID) - Die Handballerinnen des Thüringer HC haben erfolgreich Revanche für die verpasste Meisterschaft genommen. Die Mannschaft von Trainer Herbert Müller besiegte im Endspiel des DHB-Pokals den deutschen Meister SG BBM Bietigheim nach einer fulminanten Aufholjagd mit 24:23 (13:12). Für Thüringen war es der dritte Pokalsieg, Bietigheim verpasste derweil den ersten Triumph und das erste Double der Vereinsgeschichte.

Der HC und Trainer Herbert Müller gewinnen Supercup © SID

Dabei geriet Thüringen nach der knappen Pausenführung Mitte der zweiten Halbzeit mit vier Treffern in Rückstand, auch beim Stand von 19:23 sah es nach einer Niederlage des Vizemeisters aus. Am Ende wurde die Aufholjagd mit fünf Toren in Folge aber belohnt. Nationalspielerin Emily Bölk traf zwei Sekunden vor Schluss zum Sieg. In der Bundesliga hatten beide Mannschaften 50:2 Punkte auf dem Konto, Bietigheim hatte aber eine um 29 Tore bessere Tordifferenz.

Im Halbfinale des Final Four in Stuttgart bezwang Thüringen den Bundesliga-Dritten TuS Metzingen 35:25 (18:14). Bietigheim setzte sich gegen den SV Union Halle-Neustadt mit 32:26 (17:12) durch. Metzingen sicherte sich durch ein 35:22 (15:11) gegen Halle-Neustadt Platz drei.