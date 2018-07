Thy wechselt von Bremen in die Türkei

Bremen (SID) - Stürmer Lennart Thy (26) verlässt den Fußball-Bundesligisten Werder Bremen und wechselt in die Türkei. Das gaben die Hanseaten am Samstag bekannt. Thy schließt sich demnach dem türkischen Erstliga-Aufsteiger Büyüksehir Belediye Erzurumspor an. Über die Ablösemodalitäten machte Werder keine Angaben.

Lennart Thy (l.) wechselt in die Türkei © SID

Thy war 2007 in die Jugend von Werder Bremen gewechselt. Nach einem Transfer zum FC St. Pauli im Sommer 2012 kehrte Thy vier Jahre später an die Weser zurück, konnte sich aber nicht durchsetzen. In der vergangenen Saison war Thy an den niederländischen Erstligisten VVV Venlo ausgeliehen. Dort kam er in 34 Pflichtspielen auf acht Tore.

Für Aufsehen sorgte Thy im vergangenen März, als er ein Ligaspiel seines Klubs verpasste, um für einen Leukämiepatienten Stammzellen zu spenden.