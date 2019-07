Tierklinik bestätigt Klage der Rothenbergers: "Vorwürfe völlig haltlos"

Köln (SID) - Das Tierärztliche Kompetenzzentrum Karthaus in Dülmen hat eine Klage der Familie Rothenberger auf SID-Anfrage bestätigt und die erhobenen Vorwürfe als "völlig haltlos" bezeichnet. "Das Verfahren hat eine angebliche veterinärmedizinische Fehlbehandlung des Pferdes Cosmo zum Gegenstand", heißt es in dem von Geschäftsführer Dr. med. vet. Victor Baltus unterzeichneten Statement: "Wir haben auf die Feststellungsklage umfangreich und unter Vorlage von Sachverständigengutachten geantwortet und sehen die erhobenen Vorwürfe als völlig haltlos an."

Klage: Cosmo wurde offenbar falsch behandelt © SID

Der weiteren gerichtlichen Auseinandersetzung sehe man gelassen entgegen: "Aufgrund des laufenden Verfahrens bitten wir um Verständnis, dass wir daher derzeit keinen weiteren Angaben zum Verfahrensstand geben können."

Die Eltern von Mannschafts-Olympiasieger Sönke Rothenberger hatten zusammen mit dem Miteigentümer des Pferdes die Klinik und eine ihrer Tierärztinnen zusammen auf acht Millionen Euro verklagt, um sich gegen mögliche Spätschäden nach einer angeblich fehlerhaften Behandlung von Cosmo im Januar 2018 abzusichern.