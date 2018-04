Timberwolves sichern sich letztes Play-off-Ticket

Minneapolis (SID) - Die Minnesota Timberwolves haben sich in der Basketball-Profiliga NBA am finalen Spieltag der regulären Saison das letzte Play-off-Ticket gesichert. Durch einen 112:106-Krimi nach Verlängerung gegen die Denver Nuggets holten die Wolves (47:35 Siege) den achten und letzten Platz in der Western Conference unmittelbar vor den Nuggets (46:36) und qualifizierten sich erstmals seit 2004 wieder für die Postseason. Dort trifft Minnesota auf die Houston Rockets.

Butler (l.) und Towns bejubeln den Play-off-Einzug © SID

Ohne den verletzten Nationalspieler Daniel Theis schlossen die Boston Celtics die reguläre Saison mit einem 110:97 gegen die Brooklyn Nets ab. Erster Play-off-Gegner des Rekordchampions sind die Milwaukee Bucks. Ebenfalls ohne Paul Zipser verloren die nicht für die Meisterrunde qualifizierten Chicago Bulls zum Abschluss gegen die Detroit Pistons mit 87:119.

Die erste Play-off-Runde beginnt am Samstag. - Die Erstrunden-Paarungen in der Übersicht:

Eastern Conference

Toronto Raptors (1) - Washington Wizards (8)

Boston Celtics (2) - Milwaukee Bucks (7)

Philadelphia 76ers (3) - Miami Heat (6)

Cleveland Cavaliers (4) - Indiana Pacers (5)

Western Conference

Houston Rockets (1) - Minnesota Timberwolves (8)

Golden State Warriors (2) - San Antonio Spurs (7)

Portland Trail Blazers (3) - New Orleans Pelicans (6)

Oklahoma City Thunder (4) - Utah Jazz (5)