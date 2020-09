Tirreno-Adriatico: Ackermann siegt erneut

Follonica (SID) - Der deutsche Top-Sprinter Pascal Ackermann (Kandel) präsentiert sich bei der Rad-Fernfahrt Tirreno-Adriatico weiter in bester Verfassung. Der 26-Jährige vom deutschen Team Bora-hansgrohe gewann am Dienstag auch die 201 km lange zweite Etappe von Camaiore nach Follonica. Ackermann hatte die Konkurrenz bereits zum Auftakt am Montag hinter sich gelassen.

Tirreno-Adriatico: Ackermann feiert zweiten Etappensieg © SID

Auf der zweiten Etappe verwies Ackermann den Kolumbianer Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) auf den zweiten Rang. Dritter wurde Rick Zabel (Unna/Israel Start-up Nation). Ackermann ist auch Gesamtführender.

Die 55. Auflage der Fernfahrt war ursprünglich für März geplant, aufgrund der Corona-Pandemie findet sie nun aber im Schatten der ebenfalls verschobenen Tour de France statt. Tirreno-Adriatico wird mit insgesamt acht Etappen noch bis zum kommenden Montag ausgetragen. Die dritte Etappe am Mittwoch führt über 217 km von Follonica nach Saturnia.