Tirreno-Adriatico: Alaphilippe gewinnt vorletzte Etappe

Jesi (SID) - Der französische Radprofi Julian Alaphilippe vom Team Deceuninck-Quick-Step hat die vorletzte Etappe der Fernfahrt Tirreno-Adriatico gewonnen. Der Bergkönig der Tour de France 2018 setzte sich nach 195 km zwischen Matelica und Jesi vor dem Italiener Davide Cimolai (Israel Cycling Academy) durch. Bester Deutscher war Jasha Sütterlin (Freiburg/Movistar) auf Platz 27.

Radprofi Alaphilippe holt sich vorletzten Etappensieg © SID

In der Gesamtwertung führt vor dem abschließenden Zeitfahren am Dienstag über 10 km in San Benedetto del Tronto der Brite Adam Yates (Mitchelton-Scott) mit 25 Sekunden Vorsprung auf den Slowenen Primoz Roglic (Jumbo-Visma).