Tirreno-Adriatico: CCC nimmt Wisniowski und Sajnok wegen Corona-Verdacht aus dem Rennen

Köln (SID) - Das polnische CCC Team hat seine Radprofis Lukasz Wisniowski (28) und Szymon Sajnok (23) bei der Fernfahrt Tirreno-Adriatico aus dem Rennen genommen. Grund dafür ist ein Corona-Verdacht bei Wisniowski, bei dem nach leichten Symptomen am Sonntagabend ein COVID-19-Schnelltest ein positives Ergebnis aufwies.

Corona-Verdacht bei Szymon Sajnok © SID

Aus Sicherheitsgründen nahm der Rennstall auch Wisniowskis polnischen Landsmann und Zimmerpartner Sajnok aus dem Rennen. Ein PCR-Test soll nun Gewissheit über Wisniowskis mögliche Erkrankung bringen.

Alle weiteren Teammitglieder und Mitglieder des Betreuerstabs wurden in der Folge per Schnelltest zwei Mal auf Corona getestet. Alle Ergebnisse dabei seien negativ ausgefallen, teilte das CCC Team mit. Rennveranstalter RCS erlaubte dem CCC Team daher, weiter am Rennen teilzunehmen. Das Fahrerfeld bestreitet am Montag die achte und letzte Etappe der Fernfahrt.