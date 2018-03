Tirreno-Adriatico: Caruso übernimmt das Blaue Trikot

Rom (SID) - Der italienische Radprofi Damiano Caruso hat beim Etappenrennen Tirreno-Adriatico die Gesamtführung zurückerobert. Der 30-Jährige vom BMC Racing Team führt nach der vierten Etappe über 219 km von Foligno hinauf zur 1345 m hohen Bergankunft in Sarnano Sassotetto mit einer Sekunde Vorsprung auf den Polen Michal Kwiatkowski vom Team Sky. Der Tagessieg ging an den spanischen Movistar-Neuzugang Mikel Landa, der mit 20 Sekunden Rückstand auf Caruso auf Platz drei des Gesamtklassements liegt.

Damiano Caruso führt die Gesamtwertung wieder an © SID

Der Brite Geraint Thomas (Sky) fiel aufgrund eines Defekts am Schlussanstieg auf den fünften Platz zurück (+26 Sekunden). Die Entscheidung des Etappenrennens wird nach zwei Flachetappen am Sonntag (Castelraimondo-Filottrano) und Montag (Numana-Fano) aller Voraussicht nach im abschließenden Einzelzeitfahren über 10 km in San Benedetto del Tronto fallen.