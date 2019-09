Tischtennis-Asse starten erfolgreich in Team-EM

Köln (SID) - Die deutschen Tischtennis-Asse haben bei der Team-EM in Nantes ihre Auftakthürden souverän bewältigt. Die Herren um Rekordeuropameister Timo Boll setzten sich 3:0 gegen Tschechien durch, die Damen gaben beim 3:0 gegen Slowenien ebenfalls kein Match ab. Damit haben beide Teams des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) gute Chancen auf den Viertelfinaleinzug.

Gewann 4:0 gegen Lubomir Pistej: Timo Boll © SID

Boll (Düsseldorf) gelang für den Titelverteidiger zum Auftakt beim 3:0 gegen Pavel Sirucek ein klarer Sieg. Dimitrij Ovtcharov (Hameln/Orenburg) verlor beim 3:1 gegen Tomas Polansky einen Satz, ehe Patrick Franziska (Saarbrücken) beim 3:2 gegen Lubomir Jancarik zum Abschluss über die volle Distanz gehen musste.

"Tschechien war der erwartet solide Gegner. Wir wussten, dass das kein leichtes Match wird", sagte Bundestrainer Jörg Roßkopf. Mit einem weiteren Sieg gegen Russland am Donnerstag (16.00 Uhr) wäre der Sieg in der drei Teams starken Gruppe 1 und der damit verbundene Sprung in die K.o.-Runde perfekt.

Die Damen hatten ebenfalls keine Mühe. Shan Xiaona (Berlin) bezwang Ana Tofant klar mit 3:0. Anschließend sicherten Nina Mittelham (Berlin) gegen Katarina Strazar (3:1) und Yuan Wan (Bingen) gegen Lea Paulin (3:0) den glatten Auftakterfolg. Das Damen-Team von Bundestrainerin Jie Schöpp kann wie die Herren den insgesamt achten EM-Titel gewinnen. Am Donnerstag (16.00 Uhr) ist Italien der letzte Gegner in Gruppe 2.