Tischtennis: Boll nicht mehr Nummer eins

Köln (SID) - Rekord-Europameister Timo Boll (Düsseldorf) ist auch offiziell seine Führung in der Tischtennis-Weltrangliste los. In dem am Montagabend veröffentlichten Ranking liegt der 37-Jährige hinter dem chinesischen WM-Zweiten Fan Zhendong auf Position zwei. Boll hatte im März zum insgesamt vierten Mal die Spitzenposition inne.

Timo Boll ist nicht mehr die Nummer eins der Welt © SID

Dimitrij Ovtcharov (Hameln/Orenburg) ist weiterhin Dritter. German-Open-Halbfinalist Patrick Franziska (Saarbrücken) rückt auf Position 24 vor. Vor ihm stehen noch Ruwen Filus (Fulda/21) und Bastian Steger (Bremen/23).