Tischtennis-DM 2020 in Chemnitz

Frankfurt/Main (SID) - Die Tischtennis-DM 2020 findet in Chemnitz statt. Die Vergabe der Titelkämpfe an die sächsische Stadt gab der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) bekannt. Bei der dritten DM-Austragung in Chemnitz nach 2007 und 2015 am 29. Februar/1. März kommenden Jahres feiert das neue Zwei-Tage-Format des Turniers seine Premiere. Schauplatz der diesjährigen DM ist Wetzlar (1. bis 3. März).