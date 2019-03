Tischtennis: Düsseldorf droht Aus in der Champions League

Verkhnyaya Pyshma (SID) - Dem deutschen Tischtennis-Meister Borussia Düsseldorf droht in der Champions League das Aus im Halbfinale. Der Titelverteidiger um Rekord-Europameister Timo Boll verlor beim russischen Vertreter UMMC Werchnjaja Pyschma das Hinspiel 1:3. Das Rückspiel in Düsseldorf findet am 21. März statt.

Timo Boll verlor gegen Pyschma seine beiden Einzel © SID

Boll verlor seine beiden Einzel, zunächst 1:3 gegen den Dänen Jonathan Groth, wenig später das Duell mit dem Chinesen Fang Bo mit 2:3. Den einzigen Punkt für Düsseldorf holte Kristian Karlsson.